Bahçelievler’de cansız bedeni bulunan gencin annesine intihar mesajı attığı ortaya çıktı
Bahçelievler'de boş bir arazide cansız bedeni bulunan gencin, annesine intihar içerikli veda mesajı attığı ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen Can Muhammet Akyel'in zehirli bir madde alarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirlenecek.
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