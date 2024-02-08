Bahçelievler’de cansız bedeni bulunan gencin annesine intihar mesajı attığı ortaya çıktı

Bahçelievler'de boş bir arazide cansız bedeni bulunan gencin, annesine intihar içerikli veda mesajı attığı ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen Can Muhammet Akyel'in zehirli bir madde alarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirlenecek.