Video Haber Bahçeli’nin 6 masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor? | Video
Bahçeli’nin 6 masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor? | Video

Bahçeli’nin 6 masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor? | Video

16.01.2023 | 12:39

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Kızılcaham kampında yaptığı konuşmada 6’lı masaya bir çağrıda bulundu. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun” dedi. Öte yandan Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığının perde arkasında parti için yaşanan kavganın olduğu konuşuluyor. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran değerlendirdi..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da petrol rezervi artıyor mu? Canlı yayında tek tek gösterdi: İşte İngilizlerin petrol haritaları... | Video 07:30
Adana’da petrol rezervi artıyor mu? Canlı yayında tek tek gösterdi: İşte İngilizlerin petrol haritaları... | Video 16.01.2023 | 12:56
Bahçeli’nin 6 masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor? | Video 13:17
Bahçeli’nin 6 masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor? | Video 16.01.2023 | 12:39
Ali Babacan’dan İHA tehdidi: Kusura bakmayın, dokunacağız! | Video 00:13
Ali Babacan'dan İHA tehdidi: "Kusura bakmayın, dokunacağız!" | Video 16.01.2023 | 12:20
Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım.. | Video 02:15
Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: "Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım.." | Video 16.01.2023 | 11:58
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı’nda açıklamalar | Video 18:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalar | Video 16.01.2023 | 11:54
2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanacak? EYT’liler nasıl yararlanacak? | Video 04:30
2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanacak? EYT’liler nasıl yararlanacak? | Video 16.01.2023 | 09:45
Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:48
Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video 16.01.2023 | 00:17
Elazığ’daki depremde köpeğin kaçışı kameraya yansıdı | Video 00:40
Elazığ'daki depremde köpeğin kaçışı kameraya yansıdı | Video 15.01.2023 | 23:21
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 6’lı masanın ’kriz’ vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video 01:03:05
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video 15.01.2023 | 21:08
Başkan Erdoğan, ’Muğla Gençlik Buluşması’ programında gençlerle bir araya geldi | Video 02:03
Başkan Erdoğan, 'Muğla Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi | Video 15.01.2023 | 20:57
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede 01:43
İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede 15.01.2023 | 19:38
Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı | Video 06:50
Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı | Video 15.01.2023 | 18:24
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok 12:26
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok 14.01.2023 | 18:42
Mahmut Övür | HDP nereye koşuyor? 04:14
Mahmut Övür | HDP nereye koşuyor? 14.01.2023 | 17:17
Melih Altınok | Özgür Bey yaşıyor musunuz? 04:05
Melih Altınok | Özgür Bey yaşıyor musunuz? 14.01.2023 | 17:14
Salih Tuna | Manyak mısınız? 03:24
Salih Tuna | Manyak mısınız? 14.01.2023 | 17:11
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nda konuştu | Video 20:50
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu | Video 14.01.2023 | 16:48
Mehmet Barlas | 6’lı masadan ilk kim kovulacak? 03:50
Mehmet Barlas | 6'lı masadan ilk kim kovulacak? 14.01.2023 | 15:53
Can Ataklı kirli planı açıkladı: 6’lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak | Video 01:29
Can Ataklı kirli planı açıkladı: "6'lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak" | Video 14.01.2023 | 15:35
Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız | Video 03:22
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: "Biz seçime hazırız" | Video 14.01.2023 | 15:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA