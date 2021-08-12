Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi.... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesindeki sel olayına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Afetin izlerini kaldıracağız, can siper hane çalışıyoruz." dedi. İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları...