Video Haber Bakan Akar: “85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” | Video
Bakan Akar: “85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” | Video

Bakan Akar: “85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” | Video

23.05.2023 | 08:49

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın kararını 14 Mayıs’ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunu vatandaşlarımız görüyor” dedi.

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Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen şehit aileleri ve gaziler buluşmasında şehit aileleri ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu belirten Akar, "Ülkemizde diğer ülkelerde olmadığı kadar şehit aileleri ve gazileri birbirlerine bağlı. Aslan gibi evlatlarını toprağa veren şehit aileleri ile vücutlarının bir parçasını vatanı için feda eden kahraman gazilerin hakları ödenmez" ifadelerini kullandı.

"EN SON TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİREREK 85 MİLYON VATANDAŞIMIZI TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"
Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da problemleri çözerek ilerleyeceklerini ifade eden Akar, ülkenin bekası ve refahına yönelik tüm tehdit ve risklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktardı. Bakan Akar, "Mehmetçik gerek hudutların gerekse milletinin güvenliği için zorlu arazi ve hava koşullarında mücadelesini büyük bir kahramanlıkla sürdürmeye devam ediyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki barınaklarının, sığınaklarının teröristlerin başlarına yıkmaya devam ediyoruz. En son teröristi etkisiz hale getirerek 85 milyon vatandaşımızın terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Hiçbir şehidin, gazinin kanını yerde bırakmadık. Şehitlerimizin ve ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sorduk. Sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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