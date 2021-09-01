Bakan Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için düzenlenen törende konuştu | Video
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle, Kayseri Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.