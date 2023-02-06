Video Haber Bakan Akar: Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik | Video
Bakan Akar: Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik | Video

Bakan Akar: Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik | Video

06.02.2023 | 21:30

SON DAKİKA DEPREM HABERİ… Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Türkiye, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep'te 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Depremin ardından ise Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkım meydana geldi. Devlet, tüm birimleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçerken 4 bakandan son dakika açıklamaları geldi. İşte, Kandilli, AFAD son depremler ile son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

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