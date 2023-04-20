Bakan Akar: "Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları Mehmetçik yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İnşallah bütün göstergeler bunu gösteriyor, bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.
'TERÖRLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'
Terör konusuna değinen Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları Mehmetçik yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İnşallah bütün göstergeler bunu gösteriyor, bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz büyük ülke, ülkemiz güçlü ülke. Daha büyük, daha güçlü olmak için de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 85 milyonun tek yürek olarak çalışmasıyla inşallah bütün engelleri aşacağız. Sizlerin sevgisi, güveni, duası olduğu müddetçe bizim silahlı kuvvetler olarak, ülke olarak, devlet olarak aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz zorluk yok. Buna da bütün kalbimizle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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