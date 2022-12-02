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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Akar duyurdu! Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü | Video 02.12.2022 | 13:25
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Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video 02.12.2022 | 10:58
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı | Video 01.12.2022 | 20:58
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Son dakika: Yılın son MGK'sı toplandı! Kara harekatı masada | Video 01.12.2022 | 18:34
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FOX’tan yine taciz haberciliği | Video 01.12.2022 | 18:31
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Engin Ardıç | Bol bol boş 01.12.2022 | 16:22
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Salih Tuna | Muhalif paralel masa mı kuruluyor? 01.12.2022 | 16:20
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Mahmut Övür | İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasında son tango 01.12.2022 | 15:39
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Mehmet Barlas | Gölge etmeyin yeter 01.12.2022 | 15:17
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HDP'li Garo Paylan "PKK terör örgütüdür" diyemedi | Video 01.12.2022 | 14:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini vurgularken, 'Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.