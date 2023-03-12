Bakan Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'da incelemelerde bulundu. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na giden Akar, burada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, fırın ve mutfağın faaliyetlerini inceledi. Akar, depremzedelere yapılan yemek dağıtımını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Mehmetçik Okulu'nu ziyaret eden Akar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Anaokulundan üniversiteye, hazırlık kurslarına kadar her seviyede eğitimin verildiği okulda, 966 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

'KEDERDE VE KIVANÇTA BERABERİZ'

Bakan Akar, Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür eden Eskiocak, "Hükümetimiz her şeyi anında yapıyor. Sayenizde yaralarımız kısa sürede sarılacak. Yüce Allah yaptıklarınızdan dolayı sizleri muvaffak etsin. Bu ülke uğruna canımızı feda etmeye hazırız" diye konuştu.

Bakan Akar ise yaraları sarıp, millete hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, "Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. İlk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Çalışmalarda epey mesafe kat ettik. Devlet tüm imkanlarını deprem bölgesinde seferber etti. Kederde, kıvançta biriz beraberiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. 85 milyon bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bakan Akar'ın telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Eskiocak, "Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı bizimle olduktan sonra Allah'ın inayeti, sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak. Cenab-ı Allah sizi muvaffak etsin. Allah sizi, tüm milletimizi, ülkemizi korusun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, "Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, kurulumu devam eden Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde de incelemelerde bulundu. Akar, 2 bin kişilik konteyner kentin kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, işçilerle sohbet ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.