Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.