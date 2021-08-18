Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
02:25
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi | Video 18.08.2021 | 10:59
03:18
Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video 18.08.2021 | 10:59
01:53
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 18.08.2021 | 08:53
00:29
01:24
01:29
00:38
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
09:38
01:43
02:04
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video 17.08.2021 | 19:18
03:02
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 17.08.2021 | 19:15
01:29
02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
00:47
04:01
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 17.08.2021 | 16:14
07:21
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 17.08.2021 | 15:47
04:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.