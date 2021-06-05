Bakan Akar 'Ordubozanlar' diyerek ateş püskürdü "Engelleyemeyeceksiniz, gölgeleyemeyeceksiniz..."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ordusunu ve komuta kademesini hedef alanlara çok sert çıktı. Bakan Akar, TSK'nın 3 ıtada kahramanca mücadele verdiğini ve başarı ortaya koyduğunu ifade etti. Akar, TSK'yı hedef alanlara, 'Ordubozanlar' derken, MAvi Vatan vurgusu yaptı, " Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." ifadelerini kullandı.