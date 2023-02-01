Bakan Akar: "Saldırılara anında misliyle karşılık veriyoruz" | Video 01.02.2023 | 12:13 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki üst bölgesine saldırı iddiasına ilişkin, “Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor ve biz gerekli karşılıkları her zaman misliyle veriyoruz” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akar, Irak'ın kuzeyindeki üst bölgesine saldırı iddiasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bizim terörle mücadelemiz devam ediyor ve en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde aralıksız artan bir tempoda terörü ve teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik orada şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir azimle, gayretle ve büyük bir fedakarlıkla, kahramanlıkla mücadelesini sürdürüyor. Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı da anında misliyle gerekli karşılık veriliyor, tedbirler alınıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek."