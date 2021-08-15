Bakan Akar sınır hattında Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.