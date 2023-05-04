Video Haber Bakan Akar: "Son 10 günde 50 terörist öldürüldü" | Video
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Son 10 günde 50 terörist öldürüldü" | Video

04.05.2023 | 15:16

Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye’nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı."

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