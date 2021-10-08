Video Haber Bakan Akar: "Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır" | Video
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır" | Video

08.10.2021 | 10:04

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin kanının yerde kalmadığını açıklayarak, "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

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Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"
Teröristle mücadele operasyonlarının "teröristi kaynağında etkisiz hale getirmek" anlayışıyla devam ettiğinin altını çizen Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörle mücadelemizi yoğun, etkili bir şekilde taarruzi bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Korku dağları bekliyor" diye konuştu. Birkaç gün önce düzenlenen bir operasyona ilişkin de bilgi veren Bakan Akar, "Teröristler tarafından 'Girilmesi imkânsız' olarak nitelendirilen bir dağın zirvesindeki mağaraya komandolarımız gitti mağaranın içine girdiler. Orada 12 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi ve burası kullanılamaz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar, 40 yıldır Türkiye'nin başına bela olan terörü bitirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda komşularımız için de büyük bir kazanım olacak. 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021'den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.

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