Bakan Akar ve Bakan Koca'dan ortak açıklama | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depremin bilançosu ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında “Bu kez felaketin boyutu çok büyük. Deprem yüzölçümü olarak çok geniş bir alanı zorlu bir coğrafyayı vurdu. Bölgede hava şartları son derece zorlu. Bu sebeple gerekli ekipman ve kurtarma ekipleri depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiler. Şu an bulunduğumuz Hatay’da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik. Sayının daha da artacağını düşünüyoruz. 2902’si arama kurtarma personeli farklı kurumlardan 9823 kişi görev yapıyor. Şu saate kadar Hatay’da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu. Bu geceden itibaren Hatay’a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık 2 katına yükseltmiş olacağız. Çalışmalar devam ettikçe depremin yaşattığı yıkım daha da net ortaya çıkıyor.” diye konuştu.