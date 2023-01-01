Video Haber Bakan Akar: "Yanlış hesap Ankara'dan döner" | Video
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Yanlış hesap Ankara'dan döner" | Video

01.01.2023 | 13:09

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı, Kilis'teki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'nde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

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