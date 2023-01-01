Bakan Akar: "Yanlış hesap Ankara'dan döner" | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı, Kilis'teki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'nde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.