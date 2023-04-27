Video Haber Bakan Akar: “Yunanistan’la problemlerin hukuk çerçevesinde çözülmesinde samimiyiz ve ciddiyiz” | Video
Bakan Akar: “Yunanistan’la problemlerin hukuk çerçevesinde çözülmesinde samimiyiz ve ciddiyiz” | Video

Bakan Akar: “Yunanistan’la problemlerin hukuk çerçevesinde çözülmesinde samimiyiz ve ciddiyiz” | Video

27.04.2023 | 12:29

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Akar, programda yaptığı konuşmasında Yunanistan ile sorunların hukuk çerçevesinde çözülmesinde samimi ve ciddi olduklarını söyleyerek, “Ege Denizi ‘dostluk ve barış denizi’ olsun, zenginlikler adil paylaşılsın” dedi.

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Basının yapacağı görevlerin günümüzde çok önemli bir hale geldiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, "Modern zamanlarda basın, toplum hayatının ve günlük hayatımızın olmazsa olmazı. Dolayısıyla burada temel ögelerden biri oldu. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri oldu basın. Basının gücü ve basının yapacağı görevler çok önemli hale geldi. O yüzden basınımızın yaptığı önemli görevler var. Burada kamuoyunun aydınlatılması, insanların gerçeklere ulaşabilmesi, gerçekle kamu arasında iletişim kurulması ve bunların sağlanması çok önemli. Gerçekten buna ihtiyaç var. Olayların anlaşılması, anlamlandırılması, bilinmesi, herhangi bir şekilde keyfiliğin olmaması basının görevi. Bu haklarının da meslek ilkeleriyle ve ahlak esaslarıyla da çerçevelendirilmesi gerekiyor. Bu genel bir husus bütün dünya için, basının da kendini sınırlaması gerekiyor. Bizim bir ülkemiz ve milletimiz var ve bunların da bir savunma güvenlik ihtiyacı var. Refah ve beka hakkı var. Dolayısıyla bayraktan, vatandan, Cumhuriyetten yana olacağız. Tarafsızlık dediğimiz şey, olayı objektif görmek ve değerlerimizden de vazgeçmemek demek" dedi.

"ERMENİ MESELESİNDE BASINIMIZIN DİRAYETLİ OLMASI LAZIM"
Bakan Akar, Ermeni meselesinde de basının dirayetli ve bilgili olması gerektiğini söyleyerek, "Örneğin bir Ermeni meselesi var. Basının bu konuda dirayetli, planlı, bilgili olması lazım. Biz Allah selamet versin, Nisan'ın 23-24'üne kadar bekliyoruz ve 3 günlük bir gündem maddemiz var bizim. Çeşitli ülkelerden çeşitli basın unsurlarında bazı haberler çıkıyor, bazı kararlar alınıyor. 2 gün sonra unutuyoruz. Bu mesele bir milli davaysa bizim milli meselemizse bizim bu konularda bilgimizi ve görgümüzü arttırmamız lazım. Çalışmalarımızı yapmamız lazım ve bununla ilgili bütün eylemler, söylemler ne ise bunları basın olarak yapmamız lazım ve ya yapması gerekenleri de uyarmamız lazım. Bizim başlatıcı rolü oynamamız lazım. Dezenformasyon, iftira ve yalan meselesi maalesef sık sık gördüğüm olaylardan biri. Bu konuda da çok hak ve hukuk meselesi var. Bizim de burada şunu yap, bunu yap diye şikayette bulunmak yerine yine bizim yerli ve milli basınımızın bu konuda da tepki vermesi lazım. Yani bunların doğrusunu çıkarması lazım" ifadelerini kullandı.

"EGE DENİZİ 'DOSTLUK VE BARIŞ DENİZİ' OLSUN, ZENGİNLİKLER ADİL PAYLAŞILSIN"
Yunanistan ile problemlerin çözümünde samimi ve ciddi olduklarını söyleyen Bakan Akar, "Yakın zamanlarda bir hudutlar konusu var. Bir fotoğraf çıkıyor, bir film çekiliyor ve bir video konuluyor. Aslına bakılınca bir şey yok ama bunun üzerine de muhakeme yapılıyor. Bunun üzerinden haberler geliştiriliyor. Bu manada da basın mensuplarının görevleri önemli. Biz Yunanistan'la problemlerimizi hukuk içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok samimiyiz ve çok ciddiyiz, istekliyiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ege Denizi 'dostluk ve barış denizi' olsun. Buradaki zenginlikler taraflarca adil bir şekilde paylaşılsın. Asıl konu bu, hal böyleyken bir şekilde dezenformasyon var. Tam hatırlamıyorum bundan 3-5 sene önce Yunanistan televizyonunda bir video gösteriliyor. Videoda da bizim birlikler var, çıkarmacılıkları var. Çıkarmaya gidiyorlar. Türkler adaya geliyor diye çıkardılar ve o kadar ciddiye alıyorlar ki adalar boşaldı diyorlar. Ana karaya gitti diyorlar. Bu video ise bizim 10-20 sene önce yapılmış olan bir tatbikattaki normal yayınladığımız bir video. Bu konularda uyanık olmamız lazım. Hak ve hukuku tesis edebilmek için de bilgili olmak ve güçlü olmak lazım. Biz yerli ve milli olanın yanındayız. Bu bayrak bizim bayrağımız. Bunun için yapmamız gereken ne varsa yapacağız inşallah" dedi.

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