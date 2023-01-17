Bakan Akar’dan Babacan’a İHA ve SİHA tepkisi: "Onlara çamur atanları kınıyoruz" | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK’nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz” dedi.
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