Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çadır kentte kalan depremzedeler ve kentin kanaat önderlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi.