Video Haber Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video
Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video

Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video

27.02.2023 | 12:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çadır kentte kalan depremzedeler ve kentin kanaat önderlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi.

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