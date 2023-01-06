Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: "Girilemez denilen yerlere girdik" | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele operasyonları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Akar, "Mehmetçik girilemez denilen yerlere girdi, çıkılamaz denen yerlerden çıktı. Bunların inlerini yıktık. Teröristler kazdıkları yerlere gömüldüler." ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın provokasyonları ile ilgili ise, "Başkalarını arkanıza alarak bir maceraya heveslenmeyin. Böyle bir hataya yeltenmeyin. Tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum." açıklamalarını yaptı.