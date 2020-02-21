Bakan Albayrak 'Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık'

Kriz sevdalılarının hüsrana uğradığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli mesajlar verdi: Yerli üretim için İVME’de iki seçenek sunulacak. Kalkınma Bankası uzun vadeli TL finansman sağlayacak. Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım yapacak