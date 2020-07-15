Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı: "Ne unuturuz ne de unuttururuz" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter’dan 15 Temmuz ile ilgili bir videolu mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında, “15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...” dedi..