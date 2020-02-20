Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak iş dünyası ile buluşmasında, "2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız" dedi. Albayrak ayrıca iş dünyasına kredi müjdesi vererek "Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.