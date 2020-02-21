Video Haber Bakan Albayrak'tan Gazinatep ve Mardin ziyareti | Video

Bakan Albayrak'tan Gazinatep ve Mardin ziyareti | Video

Bakan Albayrak'tan Gazinatep ve Mardin ziyareti | Video
21.02.2020 | 11:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep ve Mardin'e ziyarette bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'ten sonra Mardin'de de iş dünyası ile buluşarak önemli açıklamalarda bulundu.

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