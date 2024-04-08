Bakan Ali Yerlikaya: “Bayram tatilinin ilk 2 gününde toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde, yurt genelinde meydana gele toplam 572 trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 966 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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