Bakan Bekir Bozdağ’dan 14 Mayıs mesajı: “İstanbul ayağa kalktıysa Türkiye ayağa kalkmış demektir” | Video
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, tarihi İstanbul mitingiyle ilgili "14 Mayıs zaferinin Türkiye ve dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.
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