Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu | Video
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi. Burada azınlık bir grup kara propaganda yapıyor. İsrail'e hizmet eden bir grup... Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor." dedi.
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