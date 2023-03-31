Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin | Video
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'ne seslenerek "Kandil'den yavrularınızı isteyin, HDP'den isteyin. Ama şimdi Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış olan CHP Genel Başkanından ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayından da yavrularınızı isteyin." dedi.
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