Video Haber Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin | Video
Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin | Video

Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin | Video

31.03.2023 | 18:29

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'ne seslenerek "Kandil'den yavrularınızı isteyin, HDP'den isteyin. Ama şimdi Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış olan CHP Genel Başkanından ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayından da yavrularınızı isteyin." dedi.

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