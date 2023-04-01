Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: "Bu büyük saygısızlığı kınıyorum" | Video

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısıyla basmasına tepki göstererek "Dini sembollerimize çok büyük saygısızlıktır" dedi. Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunun ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Akşener'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeye çağırdığını ifade etti.