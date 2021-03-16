Bakan Çavuşoğlu: "AB'nin samimi davranması gerekiyor" | Video

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor." ifadesini kullandı.