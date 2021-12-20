Video Haber Bakan Çavuşoğlu açıkladı "Türkovac'ı kardeşlerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" | Video
Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Bakan Çavuşoğlu açıkladı "Türkovac'ı kardeşlerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" | Video

20.12.2021 | 12:48

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu; " Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac’tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız." dedi. Ayrıca Ermenistan ile uçak seferlerinin başladığını açıkladı.

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