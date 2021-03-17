Bakan Çavuşoğlu açıkladı: "Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor" | Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili "Bir toplantı ile tüm sorunların çözülmesi beklenemez" dedi. Çavuşoğlu açıklamalarında, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.