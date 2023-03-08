Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarına çiçek verdi, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda İranlı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısı sonrasında toplantıyı takip eden kadın basın mensuplarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
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