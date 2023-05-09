Video Haber Bakan Çavuşoğlu: “Mustafa Kemal’in itleri diyen kişilerle ele ele yürüyorlar” | Video
Bakan Çavuşoğlu: “Mustafa Kemal’in itleri diyen kişilerle ele ele yürüyorlar” | Video

Bakan Çavuşoğlu: “Mustafa Kemal’in itleri diyen kişilerle ele ele yürüyorlar” | Video

09.05.2023 | 13:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu kadar terör örgütünün bir ittifakı desteklemesi size göre tesadüf olabilir mi? Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş’ı hapisten çıkaracağını söylüyor. Bundan cesaret bulan PKK ve uzantısı parti ise 'Apo’yu da çıkaracağız' diyor” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen esnaf buluşmasının konuğu oldu. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gideceğini belirten Çavuşoğlu, "Biz isterdik ki her aday her parti projeler ortaya koysun, vizyon koysun, biz hedefler koyduk. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, ikinci yüzyılına girdi. İlk yüzyılı başarılı oldu, kim hizmet etti ise Allah razı olsun. Son 21 yılda Cumhurbaşkanımızı liderliğinde çok hizmet ettik, çok eserler kazandırdık. Türkiye bugün küresel bir güç oldu ise bunda Cumhurbaşkanımızın büyük bir rolü vardır. Bugün güçlü bir Türkiye var. İlk yüz yıl tamamlandı, ikinci yüzyılda bambaşka bir Türkiye olması lazım. Dünyada Türkiye Yüzyılı olması lazım. Nasıl Amerika 20. yüzyıla, Avrupa 19. yüzyıla damgasını vurdu ise Türkiye de 21. asra damgasını vuracak" diye konuştu.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ KAZANIMLARIMIZI YOK MU SAYACAĞIZ"
Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Peki karşı taraftaki aday ne diyor; 'Yaptırımlara gireceğiz, taraf tutacağız, Suriye'den çekileceğiz' diyor. Kime karşı çekilecek? PKK'ya karşı çekilecek. Irak'tan çekileceğiz diyor, kime karşı mücadele ediyoruz? PKK. Libya'dan çekileceğiz, diyor. Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımızı yok mu sayacağız? Kremlin'le bağları koparacağız, Avrupa'ya döneceğiz. Biz bugün her yerde varız, neden sadece bir yere bağlı kalalım? Yıllardır Avrupa Birliğine giremiyoruz, bu bizim suçumuz mu? Onların suçu. 54 yıl Kıbrıs'ta müzakere ettik, bir 54 yıl daha bekleyecek miyim? Neymiş Kıbrıs'ın içişlerine karışmayacakmışız. Kime teslim edeceksin Kıbrıs Türkünü? Rahmetli Ecevit ve Erbakan'ın kemikleri sızlıyor! Bugün rahmetli Ecevit olsaydı bu ittifak içerisinde olurdu. Masaya vura vura eyaletlerden ve özerkliklerden bahsediyorlar, getireceğiz diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi söylüyor. Bundan cesaret bulan PKK ne diyor? PKK 'Yüzyıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz, hazır olun' diyor. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağını söylüyor. Bundan cesaret bulan PKK ve uzantısı parti ise 'Apo'yu da çıkaracağız' diyor."

"MUSTAFA KEMAL'İN İTLERİ DİYEN KİŞİLER İLE ŞİMDİ ELE ELE OMUZ OMUZA BERABER YÜRÜYORLAR"
CHP'de Atatürkçü bırakılmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Mustafa Kemal'in itleri diyen kişilerle şimdi ele ele omuz omuza beraber yürüyorlar. Çünkü partide Atatürkçüleri bırakmadılar. Allah rahmet eylesin Deniz Baykal bir vatanseverdi. Bir tane arkadaşını bırakmadılar. Şimdi Atatürkçü değil Atatürk'ten geçinenler var. Sadece PKK mı? FETÖ'cüler bilet alıp göstermiyorlar mı döneceğiz diye? FETÖ'cüleri listelerine koymadılar mı? Bu kadar terör örgütünün bir ittifakı desteklemesi size göre tesadüf olabilir mi? Bunları kim dizayn etti? Vatandaş benden daha iyi biliyor. Van mitinginde bir tane Türk bayrağı var mıydı? Sloganlar 'Öcalan'a özgürlük, Selahattin Demirtaş'a özgürlük, dişe diş kana kan, intikam intikam'. Kimden intikam alacaklar? Van'da da her yerde de Kürt kardeşlerimizin büyük ekseriyatı AK Parti'yi, Cumhurbaşkanımızı destekliyor. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır. Atatürk'ün kurduğu partinin adayının geldiği nokta budur. Bunları reddettiler mi? Reddedemediler. CHP'nin mitinginde 'Cumhuriyet'ten intikam alacağız' sloganları var. Biz beka seçimi diyoruz da bize abartıyorsunuz diyorlar. Az bile söylüyoruz, abartmıyoruz. Bunlara müsaade edecek miyiz? Antalya'da sahadasınız. Vatansever arkadaşlarımızın rahatsız olduğunu siz de hissediyorsunuz. Bu seçim partilerin ya da adayların seçimi değil bu seçim en kritik seçimdir. Millet bunlara izin vermeyecek" ifadelerine yer verdi.

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