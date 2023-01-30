Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
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