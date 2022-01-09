Bakan Çavuşoğlu: 'Sahada oldu bittilere izin vermeyecek güce sahibiz' | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, masada her zaman diplomasiden yana olduklarını belirterek, “Sahada oldu bittilere izin vermeyecek güce de sahibiz. Bir ülkenin yumuşak gücü kadar sert gücü de olması lazım. Yerli savunma sanayimiz yüzde 80'lere vardı. Biz olmadan alınan kararlar artık başarısız oluyor. Dış politikamızın dinamizmini görmek için geçen bir yıla bakmak yeterlidir" dedi.