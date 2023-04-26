Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi | Video 26.04.2023 | 10:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TOGG ile Belek ziyareti gerçekleştirdi, vatandaş hem Bakan'a hem de TOGG'a yoğun ilgi gösterirken bazı turistler TOGG ile fotoğraf çektirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan çarşıyı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esnaf ile sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Çavuşoğlu'nun çarşıyı gezen turistlerle de sohbet ederken ziyaret sırasında vatandaşların yerli ve milli otomobil TOGG'a ilgisi oldukça yoğundu. Esnaf ve turistler hem Bakan Çavuşoğlu ile hem de TOGG ile bol bol fotoğraf çektirdi.