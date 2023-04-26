Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TOGG ile Belek ziyareti gerçekleştirdi, vatandaş hem Bakan'a hem de TOGG'a yoğun ilgi gösterirken bazı turistler TOGG ile fotoğraf çektirdi.
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