Video Haber Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video
30.05.2021 | 12:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erken seçim mi, siyasi operasyon mu? Muhalefetin erken seçim söylemi ne anlam taşıyor? | Video 10:39
Erken seçim mi, siyasi operasyon mu? Muhalefetin erken seçim söylemi ne anlam taşıyor? | Video 30.05.2021 | 12:30
MSB'den açıklama. 1162 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05:02
MSB'den açıklama. 1162 terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.05.2021 | 12:15
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video 00:34
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video 30.05.2021 | 12:12
CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu | Video 02:24
"CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" | Video 29.05.2021 | 21:50
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı | Video 07:53
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı | Video 29.05.2021 | 21:27
Başkan Erdoğan Fetih Kupası programına videolu mesajla katıldı | Video 05:27
Başkan Erdoğan Fetih Kupası programına videolu mesajla katıldı | Video 29.05.2021 | 21:22
Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video 00:34
Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video 29.05.2021 | 20:11
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video 00:54
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı! | Video 29.05.2021 | 19:38
Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı | Video 02:22
Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı | Video 29.05.2021 | 19:15
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın | Video 01:06
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın | Video 29.05.2021 | 19:07
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:24
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı | Video 29.05.2021 | 17:37
İzmirli depremzededen Bakan Kurum’a teşekkür: “Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz” 02:43
İzmirli depremzededen Bakan Kurum’a teşekkür: “Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz” 29.05.2021 | 17:03
Hasan Basri Yalçın | Bu da tamam! 03:29
Hasan Basri Yalçın | Bu da tamam! 29.05.2021 | 16:50
Burhanettin Duran | Taksim Camii: Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına armağan 04:10
Burhanettin Duran | Taksim Camii: Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına armağan 29.05.2021 | 16:34
Okan Müderrisoğlu | Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı 04:03
Okan Müderrisoğlu | Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı 29.05.2021 | 16:32
İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi 01:07
İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi 29.05.2021 | 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar 25:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar 29.05.2021 | 14:59
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi Temelini atıyoruz 06:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi "Temelini atıyoruz" 29.05.2021 | 14:48
Mehmet Barlas | Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder 02:09
Mehmet Barlas | Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder 29.05.2021 | 14:45
Engin Ardıç | Budur abi 02:36
Engin Ardıç | Budur abi 29.05.2021 | 14:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya'daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan'dayız" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA