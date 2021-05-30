Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:39
05:02
MSB'den açıklama. 1162 terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.05.2021 | 12:15
00:34
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video 30.05.2021 | 12:12
02:24
"CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" | Video 29.05.2021 | 21:50
07:53
05:27
Başkan Erdoğan Fetih Kupası programına videolu mesajla katıldı | Video 29.05.2021 | 21:22
00:34
Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video 29.05.2021 | 20:11
00:54
02:22
Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı | Video 29.05.2021 | 19:15
01:06
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın | Video 29.05.2021 | 19:07
05:24
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı | Video 29.05.2021 | 17:37
02:43
03:29
Hasan Basri Yalçın | Bu da tamam! 29.05.2021 | 16:50
04:10
Burhanettin Duran | Taksim Camii: Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına armağan 29.05.2021 | 16:34
04:03
Okan Müderrisoğlu | Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı 29.05.2021 | 16:32
01:07
İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi 29.05.2021 | 15:08
25:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar 29.05.2021 | 14:59
06:00
02:09
02:36
Engin Ardıç | Budur abi 29.05.2021 | 14:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya'daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan'dayız" dedi.