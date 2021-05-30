Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya'daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan'dayız" dedi.