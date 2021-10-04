Bakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili açıklama: Bir adım olduğu zaman gereğini yaparız | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Polonyalı mevkiidaşıyla birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Akdeniz'de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye'yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız" dedi.