Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: "Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız" | Video

NATO'nun Dışişleri Bakanları Toplantısı için Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "Finlandiya ve İsveç'in teröre verdikleri destek için NATO'ya girmelerine karşıyız" ifadelerini kullandı.