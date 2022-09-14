Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Başarılarımız Yunanistan'ı çıldırtıyor" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar geldi. Yunanistan'ın son dönemlerde artan kışkırtıcı hareketlerini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Miçotakis'in sözlerine "Ne zaman nereye gideceğinize biz karar veririz" şeklinde tepki gösterdi. F-16 süreci ile ilgili "Türkiye’ye verilecek F-16’ların, ABD ve NATO için de önemli olduğu vurgulanıyor"