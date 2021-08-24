Video Haber Bakan Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İltica Merkezi' iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia...

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İltica Merkezi' iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia...

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İltica Merkezi' iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia...
24.08.2021 | 12:39

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddialarına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik" dedi. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye Cumhuriyeti'nin muhaleteti böyle bir duruma düşmemeli" dedi...

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