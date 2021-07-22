Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC hamlesini eleştirenlere tepki: Sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin garantör ülke ve anavatanı olarak KKTC'nin haklarını korumak için üzerlerine düşeni yaptığını ve bunu yaparken de hiç tereddüt etmediğini söyledi. Türkiye'nin KKTC hamlesini eleştirenlere tepkis gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Rum kesimini AB'ye üye yaparken uluslararası hukuk neredeydi? Biz bunları kendilerine hatırlattık, ne dediler biliyor musunuz? 'Biz hukuki karar almıyoruz, siyasi karar alıyoruz'. İşine geldiği zaman 'hukuki karar almıyoruz, yani hukuki hiçe sayıyoruz, siyasi karar alıyoruz' diyebiliyorlar. İşine gelmediği zaman da başkalarına uluslararası hukuk konusunda ders vermeye çalışıyorlar. Vallahi bıktık sizin bu ikiyüzlülüğünüzden. İnsanda biraz utanma olur." ifadelerini kullandı.