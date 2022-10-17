Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: "Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın göçmen itme ve şiddet uygulama politikasıyla ilgili olarak "Sicili kabarık bir ülke. ve bunu cesaretlendiren her dediklerini kabul eden Avrupa'dır. " dedi. Çavuşoğlu ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki provokasyonlarıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu.