Video Haber Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: "Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar" | Video
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: "Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar" | Video

17.10.2022 | 13:54

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın göçmen itme ve şiddet uygulama politikasıyla ilgili olarak "Sicili kabarık bir ülke. ve bunu cesaretlendiren her dediklerini kabul eden Avrupa'dır. " dedi. Çavuşoğlu ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki provokasyonlarıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu.

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