Video Haber Bakan Dönmez ve Bakan Bozdağ'dan Bartın maden patlaması hakkında açıklama | Video
Bakan Dönmez ve Bakan Bozdağ'dan Bartın maden patlaması hakkında açıklama | Video

Bakan Dönmez ve Bakan Bozdağ'dan Bartın maden patlaması hakkında açıklama | Video

16.10.2022 | 12:27

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ "Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.

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