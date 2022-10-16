Bakan Dönmez ve Bakan Bozdağ'dan Bartın maden patlaması hakkında açıklama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:23
04:18
Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız | Video 15.10.2022 | 22:15
03:14
Yaralanan 6 madenci İstanbul’da | Video 15.10.2022 | 22:10
02:44
01:26
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de rezidansta yangın | Video 15.10.2022 | 21:50
01:17
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de rezidansta yangın | Video 15.10.2022 | 21:49
02:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti | Video 15.10.2022 | 21:00
04:50
04:03
Mahmut Övür | Diyarbakır'ın yüzü gülüyor 15.10.2022 | 17:16
03:48
Mehmet Barlas | Tahıldan sonra enerji krizini de Erdoğan çözüyor 15.10.2022 | 17:13
16:01
16:59
07:48
19:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da | Video 15.10.2022 | 14:46
01:31
13:09
01:14
SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
02:01
01:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ "Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.