Bakan Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım | Video

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aldığımız her nefes çok kıymetli. Nefesimizi korumak için bugün eski normallerle aramıza mesafe koyalım. Tedbirlerden ödün vermeyelim." ifadelerini kullandı.