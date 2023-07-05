Bakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılıyor | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı öncesi Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı. Fidan, daha sonra bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Bakan Fidan toplantı marjında düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Filistin Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ve Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliğe iştirak edecek, ayrıca mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
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