Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetlerarası görüşmede bulundu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
01:41
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü | Video 04.06.2024 | 08:50
00:55
00:49
00:11
Ağrı'da seri gaspçı yakalandı, cezaevine gönderildi 03.06.2024 | 19:15
03:44
Melih Altınok | İş gittikçe çirkinleşiyor 03.06.2024 | 16:54
02:54
Haşmet Babaoğlu | En baştan, tam bu noktadan... 03.06.2024 | 16:51
04:05
Bercan Tutar | Kaosa yolculuk 03.06.2024 | 16:49
04:56
Başkan Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı | Video 03.06.2024 | 15:00
02:01
06:20
TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı | Video 03.06.2024 | 11:19
02:15
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı | Video 03.06.2024 | 11:12
01:38
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı | Video 03.06.2024 | 09:45
00:56
00:41
75 düzensiz göçmen Ayvalık polisinden kaçamadı 02.06.2024 | 21:27
04:55
Son dakika: Aksaray Güzelyurt'ta yenilenen seçimi AK Parti kazandı 02.06.2024 | 18:52
03:26
İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 02.06.2024 | 18:39
03:43
Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı 02.06.2024 | 18:30
02:29
3 ilçede ve 4 beldede seçimler yenilendi 02.06.2024 | 18:28
29:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail 76 yıldır Filistinli çocukları katlediyor 02.06.2024 | 17:05