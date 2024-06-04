Video Haber Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü | Video
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü | Video

Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü | Video

04.06.2024 | 08:50

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetlerarası görüşmede bulundu

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