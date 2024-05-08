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Video Haber Bakan Fidan, Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüştü | Video
Bakan Fidan, Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüştü | Video

Bakan Fidan, Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüştü | Video

08.05.2024 | 16:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, Bakan Fidan'ın Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
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